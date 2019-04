"Hoy Antonio cumple 3 años y para mí es muy especial esta fecha. Quise hacer un video para celebrar porque me pareció algo lindo para vivirlo y compartirlo en familia. Me puse en contacto con Alexia Ratazzi de PANAACEA para que me recomiende alguna editora que me pueda ayudar a hacer realidad la idea que tenía en mi cabeza. Me pasó el contacto de Constanza Pozzati, quien tiene síndrome de Asperger y dos hijos que también lo tienen, y me encantó la idea", dijo María Julia Oliván.