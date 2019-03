"Hoy #Antonio arrancó sala de 3 con acompañante. Cuando el colegio me dijo que la necesitaba no fue fácil.. me dolió entenderlo pero ahora sé que es lo mejor para su continuo avance. Hoy, por el inicio de clases, hubo un show -la que habla de fondo es Pili, la bella amiga de Tony que ama sus rulos- '¿Por qué Antonio riega las plantas?, ¿por qué no está sentado?', preguntó con lucidez. Yo, nerviosa, lo miraba y lo grababa… 'Es largo de explicar', le dije a Pili", relató acerca del primer día de escuela del pequeño.