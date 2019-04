Luego Maru contó una graciosa anécdota de lo que le sucede con su hijo menor y el intercambio que tiene en el colegio con las galletitas en el colegio. "En mi casa no compro galletitas, no hago delivery, entonces yo se que les doy de comer. Les doy la calidad, el producto. Les hago las gallletitas. Les hago galletitas caseras. Pero eso es un problema, porque se que en el colegio canjea las mías por otras de marca. Lo tengo que aceptar y lo dejo porque sino el chico no tiene infancia. Trato de hacerle algo parecido y saludable, lo mio es artesanal. Para mí, las mías son mas ricas, pero no le puedo decir nada, es un niño", dijo entre risas y todos aplaudiendo a la cocinera.