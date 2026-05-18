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Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Efraín Juárez y Joel Huiqui estarán en los banquillos de la Gran Final del Clausura 2026

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Joel Huiqui y Efraín Juárez se verán las caras en la gran final del Clausura 2026 (REUTERS)
Joel Huiqui y Efraín Juárez se verán las caras en la gran final del Clausura 2026 (REUTERS)

La Gran Final del Clausura 2026 ya tiene a sus protagonistas: Pumas y Cruz Azul se medirán para definir al campeón, aunque únicamente uno de ellos podrá quedarse con el trofeo.

La mejor ubicación en la tabla general otorgó el pase a la siguiente fase a los universitarios, quienes igualaron el marcador global tras imponerse 1-0 sobre Pachuca en la cancha de Ciudad Universitaria. En el primer duelo, los auriazules habían sufrido una derrota, pero el triunfo en casa equilibró la serie y la clasificación se definió por el reglamento de competencia.

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Por su parte, los cementeros eliminaron a las Chivas luego de empatar 2 a 2 en la semifinal de ida y ganar 2 a 1 en la vuelta en el Estadio Jalisco.

El director técnico de Pumas UNAM, Efraín Juárez, celebra el pase a la final de su equipo. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
El director técnico de Pumas UNAM, Efraín Juárez, celebra el pase a la final de su equipo. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Efraín Juárez vs Joel Huiqui: dos técnicos mexicanos en una final nuevamente

En la gran final sobresale el hecho de que, una vez más, dos técnicos mexicanos se enfrentarán desde los banquillos: Efraín Juárez, al frente del conjunto universitario, y Joel Huiqui, encargado de la Máquina.

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Juárez, en su segundo torneo como responsable de los auriazules, devolvió al equipo a una final que no disputaba desde el Guardianes 2020 y, además, impuso un nuevo registro de puntos para el club en torneos cortos al concluir con 34. Huiqui, por su parte, asumió de forma inesperada la conducción del cuadro cementero tras la destitución de Nicolás Larcamón antes de la última fecha de la fase regular. En su primer duelo, venció 4-1 a Necaxa y, ya en cuartos de final, eliminó a Atlas con un marcador de 4-2.

Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)
Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)

Piojo Herrera vs Memo Vázquez: la última final entre dos técnicos mexicanos

En la historia reciente de la Liga MX, la última vez que dos técnicos mexicanos se enfrentaron en una final fue en el Clausura 2013. Aquella ocasión, Miguel “Piojo” Herrera y Memo Vázquez dirigieron a América y Cruz Azul, respectivamente, en una serie que se definió por penales a favor de los azulcremas.

Ahora, la presencia de Juárez y Huiqui revive el recuerdo de la última consagración de un técnico nacional. Según los registros, Nacho Ambriz fue el último mexicano que levantó el trofeo, al coronarse con León en el Guard1anes 2020.

Piojo herrera regañó a sebatian cordova - piojo herrera y sebastian cordova américa- piojo herrera y cordova - regaño piojo herrera a corodova
El documental del América reveló el regaño del Piojo Herrera a Sebastián Córdova en el vestidor (Foto: Twitter/@JUANMACABADA)

De este modo, la final del Clausura 2026 no solo definirá un nuevo campeón, sino que también marcará el regreso de un entrenador mexicano a lo más alto del fútbol nacional. El desenlace promete emociones y una disputa táctica entre dos estrategas emergentes que reafirman el talento nacional en los banquillos.

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