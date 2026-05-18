Crimen y Justicia

La Justicia archivó la denuncia por pedofilia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, Marley y Jey Mammon

La acusación había sido presentada por la periodista en 2024 en los tribunales de Comodoro Py. La medida fue decretada por el juez Ariel Lijo

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En abril de 2025, Viviana Canosa sacudió al mundo del espectáculo con una de las denuncias más fuertes de la historia reciente, un caso de trata de menores con fines de explotación sexual que incluyó a celebridades como Lizy Tagliani, Jey Mammon y Marley, entre otros acusados.

La periodista se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ratificar su acusación, introdujo supuestas pruebas. Así, se motorizó una causa en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli junto a la PROTEX, el área de la Procuración que investiga delitos de trata. Comenzó un trabajo exhaustivo. Al menos ocho presuntas víctimas fueron identificadas.

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Hoy, más de un año después, la denuncia se cierra. En una medida firmada esta mañana, el juez Lijo determinó el archivo del expediente en primera instancia. El motivo: falta de pruebas. Muchos de los supuestos damnificados, para empezar, no se presentaron a declarar.

“Se destaca que, a pesar de los esfuerzos tanto de este tribunal, como de la fiscalía y la querella, por profundizar la instrucción, se ha verificado un desamparo probatioro evidente derivado de la incomparecencia de la mayoría de las presuntas víctimas citadas”, afirmó el juez en el escrito, al que Infobae accedió en forma completa.

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Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani en la Justicia (RS Fotos)
Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani en la Justicia (RS Fotos)

“En aquellos casos donde sí fue posible recibir declaración testimonial, los relatos obtenidos han resultado ajenos al objeto procesal de la presente causa, desvirtuando las hipótesis iniciales de explotación. Al no contarse con testimonios que den cuenta de una situación de vulnerabilidad aprovechada o de una restricción a la libertad, y ante la inexistencia de otros elementos de cargo que permitan inferir la comisión del delito, la pretensión punitiva carece de sustento", concluyó el magistrado.

Gastón Marano, abogado de Jey Mammon, aseveró tras el fallo: “Mi asistido ha tenido que soportar el escarnio de que lo acusen infundadamente de un delito terrible por casi un año. Se ha hecho mucho daño y más allá de la correcta medida judicial de archivar la causa, a uno le queda el sinsabor de que a los falsamente denunciados nadie les devuelve el tiempo que han pasado angustiados o imposibilitados de trabajar por los escraches que trajo esta falsa denuncia.”

Tagliani, por ejemplo, negó públicamente todas las acusaciones repetidas veces. El archivo decretado por Lijo, desde ya, podrá ser apelado por las partes.

Jey Mammon enfrentó a Valeria Sampedro en pleno programa
Jey Mammon, uno de los acusados

En rigor, la denuncia fue motorizada por la ONG Madres Víctimas de Trata, que se presentó en Comodoro Py tras hacerse eco de declaraciones televisivas de Canosa.

“En ambas oportunidades, la conductora señaló tener pruebas concretas sobre la participación de famosos y personajes públicos quienes serían autores y/o partícipes del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y resaltó que existían víctimas menores de edad que estarían en una situación de riesgo”, recordó Lijo en el fallo.

Un día después, Canosa se presentó a ratificar sus dichos con su propia denuncia. Amplió su declaración en dos ocasiones. En sus testimonios, afirmó que “tomó conocimiento de la existencia de una red de trata que funcionaría desde hace años y hasta la actualidad, dedicada al reclutamiento de menores de edad a los fines de su explotación sexual”, recordó Lijo en su fallo.

Viviana Canosa habló en TN sobre su denuncia contra Lizy Tagliani

Allí, afirmó que varias víctimas habrían sido captadas en falsos castings para un importante programa de un canal de aire. Luego, mencionó un spa y sauna de la calle Viamonte, donde “las víctimas, una vez que ingresan allí, se ven obligadas a consumir drogas y alcohol a fin de ser abusadas sexualmente". Dar una alerta sería imposible: el lugar habría estado equipado con un inhibidor de señal.

Luego, identificó otro boliche en el centro porteño, otro supuesto punto de reclutamiento. Alejandro Wiebe, o Marley, fue señalado por supuestos contactos digitales con un alias. En paralelo, la ONG Madres Víctimas de Trata presentó los relatos de dos supuestos damnificados que habría intentado judicializar años atrás y que habrían mencionado a Marley como epicentro de supuestas fiestas. La denuncia no habría sido tomada, afirmó la abogada de la organización por “cómo estaba vestida la letrada”.

Cinco víctimas no pudieron ser contactadas: se negaron a hablar, sus números de teléfono habían caducado, entre otros motivos. El sexto, en cambio, se presentó a declarar, al oir el nombre de la disco. Sin embargo, no dijo nada que fuese útil para señalar a los acusados. Lo mismo ocurrió con los supuestos damnificados siguientes. En el caso de la séptima víctima, por ejemplo, se identificó a un hombre colombiano que sí realizaba falsos castings para Gran Hermano. Esta víctima era una mujer.

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