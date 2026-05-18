Colombia

Estas son las personas que pueden pedir el subsidio para las gafas en la EPS: requisitos y paso a paso para solicitarlo

Para poder acceder, debe ser valorado por la EPS y tener una fórmula autorizando el servicio

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Mujer de cabello rizado sonríe al probarse gafas en una óptica. Una dependienta la asiste. Detrás, estantes con múltiples monturas de gafas.
El PBS cubre lentes correctores según la edad y el régimen de afiliación, pero excluye monturas de lujo y tratamientos estéticos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a gafas formuladas a través de la EPS en Colombia responde a la necesidad de corregir condiciones visuales frecuentes como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Para muchos colombianos, estas ayudas ópticas resultan indispensables en su vida cotidiana, ya sea para actividades puntuales o de forma permanente.

La gestión de estos servicios se canaliza mediante el Plan de Beneficios en Salud (PBS), que regula el acceso a lentes correctores y otros apoyos visuales. Este proceso no representa un subsidio en efectivo, sino que requiere de una autorización médica sustentada en el diagnóstico de un especialista. Así, solo quienes cuentan con una orden médica pueden avanzar en la solicitud.

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Requisitos para acceder al beneficio de gafas mediante la EPS

Tanto los afiliados al régimen contributivo como al subsidiado tienen la posibilidad de solicitar este beneficio. Es condición que un optómetra u oftalmólogo, adscrito a la red de atención, determine la necesidad de gafas a partir de una evaluación profesional.

Monturas de gafas de plástico coloridas en una vitrina de cristal sobre un mostrador de madera, junto a una pila de órdenes médicas. Cartel optométrico visible.
El acceso a gafas formuladas por EPS depende de la prescripción médica y el diagnóstico profesional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales beneficiarios del auxilio son personas con una fórmula oftalmológica u optométrica vigente y diagnóstico de miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. También se consideran a niños y adultos cuya calidad de vida se ve afectada por problemas visuales y aquellos remitidos por medicina general o por oftalmología.

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El sistema excluye las monturas de lujo, los tratamientos cosméticos relacionados con la visión y los lentes con fines estéticos, por lo que estos gastos deben ser asumidos por el usuario. El PBS solo cubre ayudas destinadas al tratamiento de una condición de salud, no elementos de carácter estético.

Procedimiento para solicitar gafas a través de la EPS

El proceso inicia con la programación de una cita en medicina general o directamente en optometría, según lo permita la EPS. En esa primera consulta, el médico evaluará si existen alteraciones visuales que requieran una intervención especializada. Si identifica la necesidad, el paciente será remitido a un examen visual exhaustivo con optometría u oftalmología.

Un médico examina el ojo de una paciente mayor con una lámpara de hendidura en un consultorio oftalmológico; ambos usan mascarillas.
El usuario puede interponer recursos legales si la EPS niega el suministro de gafas justificadas por necesidad médica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez realizado el diagnóstico, el especialista emitirá una fórmula óptica u oftalmológica. Este documento es indispensable para radicar la solicitud ante la EPS y debe estar acompañado de otros soportes, como la copia de la cédula, la historia clínica y la orden médica vigente.

La radicación de la solicitud se puede hacer en línea, utilizando las plataformas digitales o aplicaciones móviles de la EPS. Tras la presentación de los documentos, la entidad evalúa el caso. Si aprueba la solicitud, indica al usuario cuál es la óptica o proveedor autorizado para reclamar las gafas. En caso de rechazo, el usuario tiene derecho a interponer recursos legales, como reposición o tutela, para defender su acceso al servicio.

Cobertura y limitaciones del PBS para ayudas visuales

El Plan de Beneficios en Salud cubre lentes correctores externos en vidrio o plástico, incluidos los de policarbonato, siempre por prescripción médica. En el régimen contributivo, la cobertura aplica una vez al año para menores de 12 años y cada 5 años para mayores de esa edad. La adaptación de los lentes a la montura está contemplada, pero el valor de la montura es responsabilidad del usuario.

Un óptico en bata blanca muestra unas gafas negras a una mujer sonriente con cabello rizado en una óptica. Otras personas esperan en el fondo.
La documentación requerida debe presentarse a través de las plataformas digitales de la EPS correspondiente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el régimen subsidiado, la cobertura varía según la edad. Para menores de 21 años y mayores de 60, el PBS cubre las gafas una vez al año, incluyendo la montura hasta un tope del 10% del salario mínimo legal mensual vigente. Para quienes tienen entre 21 y 60 años, la cobertura es una vez cada 5 años y solo cubre la adaptación de los lentes a la montura, cuyo costo debe asumir el beneficiario.

No están incluidos en la cobertura los filtros de color, películas especiales, lentes de contacto ni líquidos para su mantenimiento. Por lo tanto, los usuarios deben cubrir de su propio bolsillo cualquier elemento adicional no contemplado en el PBS.

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