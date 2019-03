– Esta tendencia siempre estuvo presente, desde hace 40 años aproximadamente, no con el mismo protagonismo de hoy en día, pero se veía en pasarelas, revistas, y espectáculos en general. Hoy es más cotidiano, el público le encuentra el uso y la ocasión con muchísima más facilidad. En particular en Argentina, tomó muchísimo alcance en el último año. Pienso que hoy por hoy continúa siendo una moda súper emergente, y la vamos a seguir aplicando para diferentes ocasiones. No me imagino que desaparezca de la escena de carnavales, fiestas temáticas y toda oportunidad de lucir un body-glit, que, para las más osadas, es y va a seguir siendo un look que gana por sí solo.