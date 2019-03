Hace algunos años se puso de moda la idea de que la tendencia de maquillaje universal, sin estación ni temperatura que la condicione, es el cuidado de la piel. Una tez saludable y natural es, y seguirá siendo, un concepto de moda que no se modificará fácilmente. El efecto non makeup va de la mano de una piel saludable, suavemente delineada, con contornos muy sutiles, y el acabado matte que podría ser la novedad de la temporada, un efecto que se logra con una buena base matificante. Estas ideas fueron adoptadas en la pasarela de BAFWEEK por firmas como Roma Renom y House of Matching Colours.