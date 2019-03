— No me gusta responder esto porque no es algo que me represente, el darle lugar a los haters. Pero me ha pasado. La verdad es que creo que nos pasa a casi todos. Me ha pasado hasta hace poco donde leí uno y dije no, me encajé un poco pero dije no, mira si no abría la red social, no entraba a este mensaje. Estaría más tranquilo mentalmente, no tendría eso en la cabeza. Y no cambia nada, no es que me está diciendo algo que me puede ayudar. Te pueden criticar de una buena manera y ayudarte.