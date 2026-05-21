México

Activistas se manifiestan en oficinas de Semarnat, exigen resolución definitiva tras cancelación de proyecto turístico en Mahahual

La secretaria de Medio Ambiente anunció hace unos días que el parque acuático de Royal Caribbean no se realizaría, sin embargo, aún no se ha emitido ningún documento oficial

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Aunque se anunció que el parque acuático de Royal Caribbean no se realizaría, aún no se ha emitido ningún documento oficial
Aunque se anunció que el parque acuático de Royal Caribbean no se realizaría, aún no se ha emitido ningún documento oficial (Redes Sociales)

Activistas y organizaciones ambientales iniciaron una manifestación frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir una resolución definitiva sobre la cancelación del proyecto Perfect Day en Mahahual.

Bajo consignas como “Queremos arrecifes, no más cicatrices” y “Fuera Royal Caribbean”, grupos de activistas en defensa del medio ambiente realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Semarnat, en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

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Con tambores, música y baile, los manifestantes, convocados por organizaciones como Sélvame Mx y Salvemos Mahahual, entre otras, se congregaron en las inmediaciones para realizar la marcha anunciada desde hace varias semanas.

Los inconformes cerraron la avenida Ejército Nacional para denunciar el ecocidio que Royal Caribbean cometería si construyera el parque acuático que tiene previsto en la comunidad de Mahahual, Quintana Roo.

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¿Cuál es la exigencia hacia Semarnat?

La principal exigencia que piden los colectivos ambientalistas es que el gobierno federal, a través de la Semarnat, emita una resolución definitiva y oficial sobre la cancelación del proyecto Perfect Day en Mahahual. “No queremos una empresa que resista para que luego años después lo intente otra vez, queremos una negativa”, exigieron desde las inmediaciones.

“Esto nos va a servir par luego impulsar más batallas legales para exigir a las autoridades que hagan su trabajo”, declaró una de las integrantes de la marcha y fue una de las posturas más resplicadas por los asistentes.

Además, reportaron que la titular de la Semarnat acudiría con los manifestantes dialogar sobre las exigencias que tienen los grupos ambientales.

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