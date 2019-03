—"Hoy por fin no estoy sufriendo, solamente siento amor". Habla de dejarse llevar en el amor y también de los miedos que uno tiene acerca de lo que pueda suceder cuando la relación se termine, sobre del dolor. De que realmente en el amor no hay que sufrir. Porque a veces nos hicieron creer, o por lo menos a mí me hicieron creer de chica que en el amor se sufre. Entonces tuve relaciones tóxicas donde sufrí un montón, lloraba un montón, no podía seguir con mi vida, y mi mamá me decía: "Bueno, es que estás enamorada, el amor se sufre". Y después aprendí que no, que cuando te das cuenta que una relación es buena y es positiva no te tiene que limitar en toda tu otra vida ¿no?