"Se trata de un menú representativo que cuenta con insumos autóctonos del país. Lo más importante es que no es un menú pretencioso. Es rico, autóctono y auténtico, porque ofrece la posibilidad de comer desde una carne de cordero hasta una trucha, que durante tantos años dejamos en un segundo plano. Con este menú, los argentinos venimos a demostrar que respetamos los productos y sus cocciones, no que somos grandes cocineros porque no hace falta", aseguró en diálogo con Infobae el chef Pablo Massey.