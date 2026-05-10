¿Cuánto cobra una niñera en México, qué incluye su trabajo y qué inversión harían padres sin una red de apoyo?

Una niñera cuida a dos niños mientras sus padres llegan a casa. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La posible modificación al calendario escolar 2025-2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) generó rechazo de parte de padres de familia y organizaciones civiles debido al costo económico y logístico que implicaría adelantar cinco semanas el cierre del ciclo escolar.

Mientras la dependencia federal analiza cambios relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, asociaciones de padres anunciaron medidas legales para frenar la propuesta, al advertir afectaciones académicas y financieras para millones de familias que dependen de escuelas y guarderías durante la jornada laboral.

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Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

¿Cuánto cuesta contratar una niñera en México?

De acuerdo con datos oficiales de Data México correspondientes al primer trimestre de 2024, el salario promedio de una niñera en el país asciende a 5 mil 120 pesos mensuales. Sin embargo, plataformas privadas de empleo muestran cifras mucho más altas.

Sitios como Indeed reportan un promedio cercano a 9 mil 622 pesos mensuales, mientras plataformas especializadas como Sitly y Babysits ubican las tarifas entre 104 y 170 pesos por hora.

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En Ciudad de México, donde el costo de vida es mayor, el sueldo promedio ya ronda entre 10 mil 242 y 10 mil 948 pesos mensuales, sobre todo en alcaldías de alta demanda como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuajimalpa.

¿Qué inversión harían padres sin una red de apoyo en CDMX?

La inversión total por las cinco semanas de servicio en Ciudad de México asciende a $25,500 MXN.

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Desglose de costos:

Costo por día: $1,020 MXN (6 horas x $170/hr)

Costo por semana: $5,100 MXN (5 días a la semana)

Total (5 semanas): $25,500 MXN.

¿Qué incluye el trabajo de una niñera?

El servicio no se limita al cuidado básico de menores. Dependiendo del acuerdo laboral, muchas niñeras también supervisan tareas escolares, preparan alimentos, apoyan en traslados, acompañan actividades recreativas y atienden rutinas de higiene y descanso.

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El salario puede aumentar si la trabajadora cuenta con conocimientos en primeros auxilios, pedagogía o dominio del inglés. Las especialistas en cuidado de recién nacidos también reciben pagos superiores al promedio.

La modalidad laboral influye directamente en el costo. Una niñera “de entrada por salida” suele cobrar por jornada o por hora, mientras una trabajadora de planta recibe hospedaje y alimentos como parte de la compensación.

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La inversión total por las cinco semanas de servicio en Ciudad de México asciende a $25,500 MXN. (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto económico para familias sin apoyo

Padres de familia advirtieron que un adelanto vacacional obligaría a muchas familias a contratar apoyo privado para el cuidado infantil, especialmente en hogares donde ambos adultos trabajan y no existe una red familiar cercana.

En un escenario de cinco semanas adicionales sin clases, una familia en CDMX podría gastar entre 12 mil y 20 mil pesos extra en servicios de cuidado infantil, dependiendo de horarios y tipo de contratación.

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Además, la legislación vigente obliga a registrar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a las trabajadoras del hogar, categoría donde se incluyen las niñeras, lo que añade cuotas de seguridad social al gasto mensual.

SEP revisará nuevamente el calendario escolar

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, confirmó que la SEP revisará nuevamente la propuesta tras las críticas surgidas en distintos sectores.

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el adelanto del cierre escolar todavía “es una propuesta” y no una decisión definitiva del gobierno federal.

La revisión final del calendario escolar 2025-2026 se realizará en una reunión con autoridades educativas estatales, donde se analizarán los efectos académicos y sociales del posible ajuste.

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