México

Cuáles son los efectos de comer queso panela, manchego y otros derivados lácteos en personas con hígado graso

Los especialistas explican que el tipo de lácteo y su contenido de grasa saturada y sodio definen el riesgo para quienes presentan este diagnóstico

Guardar
Google icon
Una tabla de madera con trozos de queso panela y manchego, un tazón de requesón, un vaso de leche y una tableta mostrando una ilustración de hígado graso.
Diversos quesos como panela y manchego, requesón, leche y una tableta con una ilustración de hígado graso, simbolizando la relación entre lácteos y salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo dequeso panela,manchegoy otros derivados lácteos tiene efectos directos en personas conhígado graso.

Los especialistas consultados por las clínicas médicas Vinmec y Clinigastro explican que el tipo de lácteo y su contenido de grasa saturada y sodio definen el riesgo para quienes presentan este diagnóstico.

PUBLICIDAD

Comer quesos altos en grasa saturada puede agravar la inflamación hepática y acelerar la acumulación de grasa en el órgano, mientras que las versiones bajas en grasa pueden integrarse con moderación en la dieta diaria.

Quesos y lácteos: impacto directo en el hígado graso

El consumo de quesos y derivados lácteos influye de manera significativa en personas con hígado graso (esteatosis hepática). El riesgo depende del tipo de producto, su contenido de grasas saturadas y sodio. A continuación, los efectos y recomendaciones principales, queso por queso.

PUBLICIDAD

Queso panela: opción segura pero en porciones pequeñas

  • Queso fresco, bajo en grasa (menos de 8% a 10%) y bajo en sodio.
  • Puede incluirse en la dieta de personas con hígado graso.
  • Ayuda a evitar la sobrecarga hepática.
  • Recomendación: no exceder las porciones de 30 a 50 gramos por día.
Fotos de quesos panela, trozos, bolas enteras, diferentes presentaciones
Queso panela: opción segura pero en porciones pequeñas (Imagen: Profeco)

Queso manchego, gouda, parmesano y azul: alto riesgo

  • Son quesos curados o madurados, con entre 25% y 40% de materia grasa.
  • Elevado contenido de sodio.
  • Favorecen la inflamación hepática y la acumulación de grasa en el hígado.
  • Pueden empeorar la resistencia a la insulina, un factor clave en la progresión del hígado graso.
  • Recomendación: limitar al máximo o evitar su consumo.

Requesón y ricotta ligera: aliados para el hígado

  • Bajos en grasa y ricos en proteínas de alto valor biológico.
  • Facilitan la digestión y aportan nutrientes sin sobrecargar el hígado.
  • Recomendación: recomendados como fuente de proteína en personas con hígado graso.

Queso cottage: alternativa con bajo riesgo

  • Bajo en grasa y alto en proteínas.
  • Puede integrarse a la dieta con seguridad, siempre en cantidades moderadas.
  • Recomendación: opción segura para mantener el aporte proteico sin afectar el hígado.

Lácteos en general: preferir descremados

  • Las versiones descremadas o 0% materia grasa son preferibles.
  • Aportan calcio y proteína sin el riesgo de grasas saturadas.
  • Ayudan a mejorar el perfil lipídico y reducir el colesterol.
  • Recomendación: leer etiquetas y priorizar productos bajos en grasa y sodio.

Efectos negativos de los quesos y lácteos altos en grasa

  • Inflamación hepática: el exceso de grasas saturadas agrava la inflamación.
  • Acumulación de grasa: los lácteos enteros favorecen el avance de la esteatosis.
  • Resistencia a la insulina: quesos grasos pueden empeorar el metabolismo de la glucosa.
  • Fibrosis hepática: el consumo crónico de lácteos altos en grasa y sodio incrementa el riesgo de daño hepático progresivo.
Primer plano de un tazón blanco lleno de queso cottage con una cuchara metálica sumergida. Se aprecia la textura grumosa del producto lácteo.
Un primer plano muestra queso cottage fresco en un tazón blanco con una cuchara, destacando su textura grumosa y su aspecto natural para un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave para el consumo de lácteos

  • Mantener la moderación, aunque se trate de quesos bajos en grasa.
  • Leer etiquetas, buscando productos con menor contenido de grasas saturadas y sodio.
  • Variar las fuentes de proteína: combinar con requesón, claras de huevo o pescado blanco.
  • Consultar siempre a un especialista para adaptar la dieta, sobre todo en casos de cirrosis.

Aviso importante

Las recomendaciones pueden variar según las condiciones individuales. Las personas con hígado graso deben consultar a un nutricionista para un plan personalizado y evitar la automedicación alimentaria, especialmente si ya existe daño hepático avanzado.

Temas Relacionados

Hígado grasolácteosQuesoQueso panelaQueso manchegomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum reitera crítica a exaltación de Hernán Cortés y defiende a pueblos originarios en evento en Sonora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reivindica la grandeza de los pueblos originarios y rechaza las visiones coloniales

Claudia Sheinbaum reitera crítica a exaltación de Hernán Cortés y defiende a pueblos originarios en evento en Sonora

Rubén Rocha Moya: familia y secretario de Finanzas habrían viajado en aeronaves privadas de Across con vuelos de más de 500 mil pesos

Habrían usado aviones privados de Across con vuelos de más de 500 mil pesos

Rubén Rocha Moya: familia y secretario de Finanzas habrían viajado en aeronaves privadas de Across con vuelos de más de 500 mil pesos

¿Tu perro se emociona demasiado cuando llegas a casa? Veterinarios explican el verdadero motivo

Los expertos sugieren implementar ejercicios de independencia y, de ser necesario, consultar a un profesional para diseñar un plan de manejo adaptado según la característica de cada canino

¿Tu perro se emociona demasiado cuando llegas a casa? Veterinarios explican el verdadero motivo

Paletas congeladas de fresas con crema: el postre casero que conquista en temporada de calor

Una preparación sencilla, cremosa y perfecta para disfrutar en días soleados con un sabor dulce que recuerda a los antojitos tradicionales

Paletas congeladas de fresas con crema: el postre casero que conquista en temporada de calor

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

Al menos diez personas fueron víctimas de la red de trata de personas

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

ENTRETENIMIENTO

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

DEPORTES

Quién es Kadir Barría, el chico maravilla que puede ser la sorpresa en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026

Quién es Kadir Barría, el chico maravilla que puede ser la sorpresa en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026

¿Cuál fue la última final de CONCACAF entre equipos mexicanos?

Los récords históricos de los Mundiales de futbol que quizás no conocías antes de 2026

Quiénes podrían ser los rivales de Chivas en las semifinales de la Liga Mx

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara