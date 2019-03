La diseñadora y arquitecta Min Agostini es una de las más conocidas en la actualidad no sólo en Argentina sino en el mundo. Con prestigiosas pasarelas como las del New York Fashion Week, menciones en el diario New York Times -que destacó que sus diseños deberían estar en el MoMA-su inconfundible impronta recorre el mundo. Y aunque estuvo alejada durante tres años de las pasarelas, eligió Designers BA para presentar su colección otoño-invierno 2019.