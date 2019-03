Sarkany preguntó cómo fue la infancia de Dalmau, quien respondió: "Salía de la escuela y practicaba un deporte. Le tengo que agradecer mucho a la competición, porque la industria de la moda es complicada. La competición me enseñó que hace falta voluntad y sacrificio y esto me hizo ver que la industria de la moda no es nada fácil. Creo que cuando empezamos hace 38 años era otro mercado el que existía. Hoy con voluntad y con tenacidad se puede llegar a donde quieras".