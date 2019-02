Además de la ingesta de alimentos, esto se conjuga con otros hábitos saludables: practican ejercicio diariamente, pasean y llevan a cabo prácticas de jardinería. Hace unos años, una investigación publicada en la revista científica Journal of the American College of Nutrition encontró una relación directa entre los numerosos miembros centenarios de la comunidad japonesa y el estilo de vida saludable que llevan a cabo.