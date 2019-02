-No, un día escribí ocho horas y me dolían los dedos y tenía en la cabeza tantas cosas que los dedos no me acompañaban y tenía miedo de al otro día, no acordarme todo lo que tenía para escribir, y me acosté con miedo y me desperté y seguían estando las cosas ahí. Tengo mucha memoria, entonces lo escribí entero. No es un ghost writer, no es que me lo escribieron y quedó un musical, porque vos podés "contar" lindas historias, pero no es lo mismo que cuando las escribís, que te ponés ceremonioso o aburrido. Quedó un libro fácil de leer, y lo primero que hice fue leerle el primer borrador a mi mamá que vive en Entre Ríos…