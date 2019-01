—Aprendí a creer que había algo no manifestado, y que ella existía en otro cielo, no sé en qué cielo, pero existe en nuestra alma, seguro, en nuestro corazón, existe en todo lo que somos. Y ahora existe para todo el mundo: está viva. Aprendí que los miedos son algo que llevamos dentro y son invento de nuestra mente. Aprendí a vivir con el dolor de no tenerla físicamente, y la gran aventura personal de vivir sin ella y vivir para mis nietos también, para que ellos florezcan. Siempre le digo: "Gracias a que no estás yo soy una abuela diferente, y entregada muchísimo a ellos". Y es un placer que no sé si hubiera tenido porque son roles diferentes que tuve que ir ocupando, tanto yo como Gustavo (Yankelevich), y bueno, ellos con nosotros. ¿Viste que recién llamó Franco (el hijo mayor de Romina), que está tomando el avión? Yo le pedía: "Por favor, avísame si te pasa algo". Espero que no le haya pasado nada… Pero aprendí a vencer mis miedos. Por supuesto, no es que los vencí, están; siempre aparecen. Sí me volví más flexible en todo, más amorosa, mejor persona. Me parece; no soy yo para decirlo.