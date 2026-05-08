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Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La argentina confirmó su regreso al país, a cuatro años de su más reciente presentación, con un nuevo espectáculo en vivo

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Tini presentó el nuevo video de Futtura
La cantante argentina Tini presentará su espectáculo 'FUTTTURA' el 18 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá - crédito captura de video/YouTube

La agenda de conciertos en Colombia se sigue moviendo con un anuncio esperado y anticipado durante los últimos días, que significa el regreso de una de las figuras más destacadas del pop latino en los últimos años.

Se trata de la argentina Tini Stoessel, que se presentará en Bogotá el 18 de septiembre de 2026 con su espectáculo FUTTTURA, una de las producciones pop más esperadas y celebradas del momento. El concierto, programado para realizarse en el Movistar Arena de Bogotá, forma parte de la actual gira internacional de la artista argentina, con la que propone una experiencia inmersiva que abarca las distintas etapas de su carrera musical.

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El show, organizado en actos, integra música, moda, tecnología y recursos visuales, sumando elementos de arquitectura escénica y narración para transformar cada canción en un universo propio.

Con este concierto, la argentina regresará al país por primera vez en cuatro años - crédito cortesía Breakfast Live
Con este concierto, la argentina regresará al país por primera vez en cuatro años - crédito cortesía Breakfast Live

La producción de FUTTTURA destaca por una infraestructura de gran escala: tres plataformas principales, estructuras móviles, una pantalla LED de gran tamaño, banda en vivo y un cuerpo de baile que acompañan a Tini en un recorrido por sus éxitos más reconocidos. Entre los temas que formarán parte del espectáculo se encuentran Miénteme, La Triple T, Carne y Hueso, Cupido, 22 y Fresa, garantizando un repertorio que conecta con distintas generaciones de seguidores.

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El espectáculo, que ya ha generado repercusión internacional y momentos virales en distintos países, llega a Colombia en medio de una alta expectativa por parte de los fans. La propuesta busca involucrar al público en una experiencia interactiva y participativa, posicionando a FUTTTURA como una de las apuestas más ambiciosas dentro del entretenimiento en vivo de la región.

La venta de entradas para el concierto de Tini Stoessel en Bogotá contará con etapas de preregistro, preventa y venta general - crédito cortesía Breakfast Live
La venta de entradas para el concierto de Tini Stoessel en Bogotá contará con etapas de preregistro, preventa y venta general - crédito cortesía Breakfast Live

La venta de entradas se gestionará en varias etapas, según anunció la productora responsable, Breakfast Live. La primera estará dirigida a los interesados en realizar un preregistro dirigido especialmente a los fans, que estará disponible a partir de este viernes 8 de mayo y hasta el día 10, a través del sitio oficial de la cantante. Posteriormente, se habilitará la preventa exclusiva para clientes Movistar desde el 11 de mayo a las 12:00 p. m. hasta el 12 de mayo a las 11:59 a. m.

Finalmente, la venta general comenzará el 13 de mayo a las 12:00 p. m., o antes si se agota la preventa. Las entradas se podrán adquirir en la tiquetera TuBoleta.

Tini Stoessel, invitada especial de los Jonas Brothers

Tini cantó "This is me" junto a los Jonas Brothers

El anuncio del regreso de la cantante a Colombia se produce apenas unos días después de que fuese invitada por los Jonas Brothers para aparecer junto a ellos en su primer show en Argentina.

En medio de la euforia y la emoción de los seguidores de los hermanos, la Triple T sorprendió al interpretar This is me de la agrupación norteamericana y recordada por su aparición en la película Camp Rock, y su propia canción Cupido en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Esta colaboración se dio tras una serie de guiños de Nick, Joe y Kevin, quienes dejaron entrever el vínculo especial que tenían con la artista.

Tini Stoessel cantó junto a los Jonas Brothers en su primera noche en Argentina

“Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con (se escucha un sonido depiiiip)...ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”, anticipó Joe Jonas en un video compartido en redes sociales.

Horas después, Tini se pronunció en redes sociales agradeciendo la oportunidad de compartir escenario con el trío al que no dudó en reconocer su admiración. “Mi niña interior no sé si algún día entenderá lo que pasó anoche. Tengo muchos sentimientos, pienso en cuánto los admiro, en cuántas horas me pasé cantando sus canciones frente al espejo. Hace 15 años atrás canté esta canción para el casting de Violetta, con tantos nervios, no lo puedo creer”, dijo.

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su participación en el show de los Jonas Brothers
El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su participación en el show de los Jonas Brothers (Instagram)

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