Nancy Pazos: Ahora me toca a mí contar cómo me sentí con la Cetogénica Modificada. Los primeros dos o tres días me faltaba algo dulce. En mi caso (…) como solo podía comer frutos rojos a la mañana o a la tarde, llegué a comerme un paquete entero de pastillas light, que claramente estaban fuera de todo registro. Pero cuando logré entrar en cetosis, se me fue el ham­bre casi como por arte de magia. Pasé a tener que recordar que debía comer alguna aceituna o almendra para mantener activa la digestión, que además es un mecanismo que eleva el metabolismo. Y, la verdad, para ese momento de mi vida fue ideal (…) Quiero decir que mi carácter obsesivo me lleva a no caer en tentaciones, que en el caso de esta dieta, a diferencia de la DMA que va variando, es fundamental. Porque como la base del éxito es entrar en cetosis y eso se logra a los tres o cuatro días, si rompemos ese círculo volvemos a sentir hambre por varios días y, por ende, a sufrir ante las tentaciones (…)