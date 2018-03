-La médica que me atiende hace medicina funcional, es decir, con una mirada integral, teniendo en cuenta cómo era yo me dio opciones y elegí el programa más natural. Como buena gordita, había probado de todo, me conocía todas las dietas de Argentina, pero llegaba un momento que me aburría, empezaba a hacer trampa y abandonaba todo. Con esta dieta sentí que de por vida iba a poder comer así. Es mi nueva manera de vivir.