Por su parte, para la especialista en ceremonial y protocolo es importante considerar que nada entorpezca ni moleste a los comensales. Que nada caiga en los platos o ensucie la mesa. "No se deben colocar flores con aromas que interfieran en los aromas propios de la comida. Los jazmines, por ejemplo, son muy lindos pero no deben utilizarse como centro de mesa. Además, hay que tener cuidado con los arreglos muy altos que no permiten la comunicación e impiden la visual entre los comensales", advirtió Badia.