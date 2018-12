Ikea apunta directamente a nuestro corazón con un anuncio que nos hace reflexionar sobre lo poco que sabemos de nuestros seres queridos. En su spot "Familiarizados", se ve cómo cuatro grupos de familias se reúnen en mesas similares a las que se preparan para Navidad, mientras una voz les hace preguntas para saber cuánto se conocen. La persona que no sabía la respuesta de otro familiar, automáticamente debía abandonar su lugar. Los asientos vacíos iban en aumento hasta que finalmente no quedó nadie sentado. La enseñanza de este particular juego es que conocerse el uno a otro es lo más importante.