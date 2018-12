La bióloga señala que "en el mundo universitario del que provengo, la proporción de mujeres investigadoras es alta y no es así sólo en Argentina, sino en muchos países". No obstante, aclara que esa correlación no es tal a la hora de lanzarse a emprender en ciencia o de liderar un proyecto de investigación científica: "pero eso está en pleno proceso de cambio", asegura.