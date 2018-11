Al poco tiempo de aparecer en Instagram, sin una dirección pero con fotos muy tentadoras y la promesa de un rápido delivery, Chuck BsAs explotó. Catalina Quintera, una de sus creadoras, no esperaba un éxito tan contundente. "El feedback fue impresionante, hay semanas que no damos abasto, en especial cuando está feo o llueve, esos días todos se quedan en casa y ¡quieren churros para comer!", contó. Aficionada a la pastelería, no encontraba un lugar donde vendieran churros ricos y bien hechos como los clásicos madrileños y se decidió hacer los suyos. Hoy, tienen más de 12500 seguidores en las redes y, el año próximo, planean abrir un local por Palermo. Por ahora, se consiguen por mail o mensaje directo.