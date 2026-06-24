ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 24 de junio de 2026

ANSES paga hoy, miércoles 24 de junio de 2026, a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 2 y 3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para junio 2026 sigue su curso, con fechas organizadas en función de la finalización del DNI de cada beneficiario. Durante este mes, además del haber mensual, los titulares de distintas prestaciones reciben el medio aguinaldo y los aumentos correspondientes por aplicación de la fórmula de movilidad.

Quiénes cobran hoy, 24 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy, cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 2 y 3. Este grupo accede al pago de sus haberes de junio junto con el medio aguinaldo, conforme a las fechas establecidas por el organismo previsional.

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Asignación Por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 9 reciben hoy el pago correspondiente al mes de junio, según el calendario oficial. Esta asignación también se ve alcanzada por el incremento del 2,58% aplicado en el mes.

La Asignación por Embarazo para Protección Social cobra hoy con DNI terminado en 9 y recibe en junio un incremento del 2,58% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El 22 de junio inició el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.

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Desempleo Plan 1

Quienes forman parte del Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 6 o 7 acceden hoy a su prestación. El sistema de cobros escalonado busca agilizar el acceso y minimizar las demoras en los canales presenciales y electrónicos.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

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Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

La jubilación máxima de ANSES en junio de 2026 alcanza los $2.713.948,17 brutos y suma $4.070.922,27 con el aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).

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De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

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La AUH y la AUE de ANSES se ubican en $144.932 en junio de 2026, con una parte retenida hasta la presentación de la Libreta o la documentación obligatoria (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

Por Nacimiento , el monto es de $84.478 ;

Por Matrimonio , asciende a $126.489 ;

Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.