Noel Gallagher respaldó que “Wonderwall” sea el himno de Inglaterra en el Mundial 2026

Hinchas y jugadores de Inglaterra celebraron juntos el triunfo ante Croacia en Dallas con el canto de “Wonderwall”, creando un momento que unió a varias generaciones en el estadio

La selección de Inglaterra celebró su triunfo 4-2 ante Croacia en el AT&T Stadium de Dallas con un momento que trascendió lo deportivo: jugadores y aficionados cantaron al unísono “Wonderwall”, el clásico de Oasis.

La escena, espontánea y multitudinaria, fue reconocida por Noel Gallagher, quien consideró que la canción ya forma parte del patrimonio popular británico.

Un canto que se transforma en símbolo

La interpretación de “Wonderwall” surgió tras el pitazo final. Cerca de 20.000 seguidores se sumaron al festejo en las tribunas, mientras los futbolistas, entre ellos Harry Kane y Jude Bellingham, coreaban el estribillo en el centro del campo.

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La canción de Oasis se convirtió en la banda sonora de la victoria inglesa, con miles de aficionados y figuras del plantel coreando el tema en el AT&T Stadium (Reuters/Maria Lysaker)

Este instante, registrado por los medios y viralizado en redes sociales, fue percibido por los propios protagonistas como un vínculo inédito entre equipo y afición.

Declan Rice, mediocampista del conjunto inglés, destacó el carácter irrepetible de la vivencia. “En la cancha, después del partido, conectábamos con los aficionados y ellos cantaban”, explicó y calificó ese tiempo compartido como un recuerdo imborrable.

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Noel Gallagher y el aval para un himno

El eco de la celebración llegó hasta el propio autor. Noel Gallagher expresó públicamente su aprobación al uso de “Wonderwall” como himno de la selección en el Mundial de 2026.

El autor de “Wonderwall” respaldó la elección de su canción como himno del equipo inglés y envió un mensaje de apoyo a los hinchas presentes en Texas (Reuters/Peter Cziborra)

Según el músico, la canción dejó de pertenecer únicamente a la banda para convertirse en una pieza colectiva. “Wonderwall pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores”, dijo Gallagher en declaraciones recogidas por BBC Sport y otros medios británicos.

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Gallagher también transmitió su apoyo a los fanáticos que viajaron a Texas para acompañar al equipo inglés. “Mucha suerte a todos los que hicieron el viaje hasta allí”, manifestó el guitarrista, subrayando la importancia de la comunión entre público y futbolistas en torneos internacionales.

Canción e identidad en el fútbol inglés

El uso de temas musicales como elemento de identidad no resulta nuevo en el fútbol británico. Históricamente, himnos como “Three Lions” o “Sweet Caroline” acompañaron los festejos de la afición inglesa en estadios de todo el mundo.

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“Wonderwall” se suma a la tradición de himnos adoptados por la afición británica, marcando una nueva etapa en la relación entre el fútbol y la música en Inglaterra (Zak Hussein/Europa Press)

Según The Guardian, la elección de “Wonderwall” representa un giro generacional y una actualización simbólica para las nuevas camadas de hinchas.

El fenómeno evidencia la capacidad del fútbol para apropiarse de expresiones culturales y resignificarlas. En este caso, el clásico de 1995 se convierte en la banda sonora de una campaña mundialista, con un significado que trasciende lo musical y refuerza la cohesión grupal.

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El recorrido histórico de Wonderwall

Publicada en 1995 como cuarto sencillo del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, “Wonderwall” consolidó la popularidad de Oasis en Reino Unido y el mundo. El tema llegó al primer puesto de la lista Alternative Airplay de Billboard y alcanzó el número dos en el ranking de sencillos británicos. En 1997, obtuvo dos nominaciones al Grammy: mejor interpretación vocal rock de dúo o grupo y mejor canción de rock.

El éxito internacional de la canción desde 1995 hasta hoy explica su vigencia como símbolo cultural y deportivo para los hinchas ingleses (Instagram/Oasis)

La canción mantiene una vigencia notable en la cultura pop y suele reaparecer en celebraciones deportivas, reuniones sociales y eventos masivos. La conexión emocional que genera explica su elección en el festejo inglés, así como la rápida identificación de los hinchas con su mensaje.

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Reacciones y antecedentes

Especialistas consultados por Sky Sports remarcaron que el uso de “Wonderwall” en el Mundial de 2026 marca un punto de inflexión en la relación entre fútbol y música en Inglaterra.

El episodio de Dallas recuerda a otros momentos en los que canciones populares se transformaron en emblema de equipos nacionales, como ocurrió con “Seven Nation Army” en Italia o “Don’t Look Back in Anger” en Manchester tras los atentados de 2017.

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Especialistas destacan el impacto de “Wonderwall” en el Mundial de 2026 y lo comparan con otros himnos populares que marcaron la historia del fútbol europeo (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El propio Noel Gallagher rememoró en entrevistas recientes el impacto de los conciertos de reunión de Oasis en 2025, que lograron una masividad comparable a la vivida en el estadio tejano. “Fue lo más increíble que cualquiera de nosotros ha hecho”, aseguró.

La vigencia de “Wonderwall” como himno colectivo parece confirmarse tanto en los escenarios musicales como en las grandes citas deportivas.