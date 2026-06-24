Crimen y Justicia

Un adolescente de 17 años fue detenido tras la denuncia de su expareja en Santiago del Estero

Una joven de 26 años relató ante la Policía que fue atacada durante una reunión familiar y que luego recibió intimidaciones, lo que derivó en la intervención judicial y la aplicación de medidas de protección

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Aprehenden a un menor acusado de golpear y amenazar a su expareja en Santiago del Estero
Aprehenden a un menor acusado de golpear y amenazar a su expareja en Santiago del Estero

Una joven de 26 años denunció haber sido agredida y amenazada por su expareja, un adolescente de 17 años, durante una reunión familiar en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, en la provincia de Santiago del Estero. El episodio, que ocurrió la noche del 21 de junio, derivó en la intervención de la Justicia y la posterior detención del sospechoso.

La víctima aseguró que las agresiones físicas y las amenazas ocurrieron en presencia de familiares y que requirió ayuda para resguardar su integridad. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía de Santiago del Estero, la joven relató que se encontraba en la vivienda del abuelo del adolescente cuando una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos escaló hasta transformarse en una situación violenta.

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La mujer explicó que su expareja la golpeó con los puños en el rostro y le propinó patadas en las piernas, provocando que cayera al suelo. Además, afirmó que, al intentar retirarse para descansar, el adolescente continuó con insultos y amenazas. En ese momento, el joven le impidió salir de la vivienda, por lo que familiares de la víctima debieron intervenir para permitirle abandonar el lugar con seguridad.

Según detalló Diario Panorama, la víctima también denunció que después del incidente recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp que, según su sospecha, habrían sido enviados por el padre del acusado. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y forman parte de la causa que tramita en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo.

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La joven señaló a la Policía que los hechos violentos no serían nuevos, ya que durante los aproximadamente seis meses que duró la relación habría sufrido episodios similares de violencia por parte del adolescente. La denuncia motivó la intervención de la fiscal de turno de Las Termas de Río Hondo, Daiana Pérez Vicens, quien dispuso la activación del Botón Antipánico a favor de la víctima y ordenó la aprehensión del sospechoso.

El procedimiento de detención fue concretado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 53, quienes localizaron al adolescente y lo pusieron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por supuestas lesiones y amenazas. Las actuaciones policiales fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, desde donde se iniciaron gestiones para el traslado del acusado al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA).

Explicaron que la investigación continuará en los próximos días, con la recepción de nuevos testimonios y la incorporación de otras medidas probatorias a fin de establecer con precisión la mecánica de los hechos y las responsabilidades penales. La causa, caratulada como supuestas lesiones y amenazas, sigue su curso bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.

En el marco de la investigación, las autoridades judiciales confirmaron la vigencia de medidas de protección para la joven denunciante, incluyendo la restricción de acercamiento y la asistencia de dispositivos de alerta. La intervención del CATRA busca garantizar la contención y el abordaje integral del adolescente acusado, en línea con los protocolos que regulan la responsabilidad penal juvenil en la provincia de Santiago del Estero.

El caso de El Bobadal no constituye un hecho aislado en la provincia. El 12 de junio, una mujer de 29 años denunció a su pareja por violencia de género en la localidad de La Aurora en Santiago del Estero. Según consta en la causa, la mujer relató ante la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia que el acusado, Carlos Iván Morales, de 28 años, la agredió físicamente tras una discusión. Además, intentó asfixiar a uno de sus hijos, de 4 años, con una almohada.

La víctima declaró que las agresiones y amenazas se venían repitiendo desde hacía aproximadamente un año. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, ordenó la inmediata detención de Morales, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. Tanto en el caso de La Aurora como en el de El Bobadal, las víctimas señalaron que ya existía un patrón previo de violencia.

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