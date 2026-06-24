“Copando el mundo”: la familia argentina que recorre Estados Unidos en motorhome siguiendo a la selección argentina

El motorhome de la familia argentina que recorre Estados Unidos siguiendo a la Selección

Mientras miles de argentinos llegaron por apenas unos días a los Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, una familia decidió llevar la pasión mucho más lejos. Hace cuatro meses, aterrizaron en Miami, compraron un motorhome, y transformaron las rutas norteamericanas en su hogar. Desde entonces, viven viajando, trabajando de manera remota y persiguiendo un sueño: seguir a la Scaloneta por todo el país.

La historia comenzó en Chaco. Allí, entre obligaciones laborales, proyectos personales y la rutina cotidiana, empezó a crecer una idea que parecía difícil de concretar. Después de un año de planificación, ahorros y preparativos, la familia decidió animarse.

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Danilo es corredor inmobiliario

“Siempre aparecía algo más por lo que quedarse. Sentíamos que faltaba algo para terminar de decidirnos. Hasta que un día dijimos: ‘Ya está, nos vamos’. Sacamos los pasajes y nos subimos al avión”, contó la mujer en Dallas en diálogo con Infobae.

Marysol y Danilo, y su hijo menor, Oliver, se embarcaron en este sueño mundialista, mientras que la hija mayor de la pareja, Luna, permanece en Buenos Aires, donde estudia, aunque ya los visitó durante algunos tramos del recorrido. Juntos impulsan un proyecto de viaje denominado “Copando el Mundo”, una iniciativa que busca mostrar experiencias de vida y aventuras por distintos rincones del planeta.

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El interior del motorhome

La llegada a Estados Unidos tuvo una escala obligada en Miami. Allí, compraron el motorhome que se convertiría en mucho más que un vehículo. Es su casa, su oficina de trabajo, y su refugio durante un recorrido que ya los llevó por diferentes estados y que tuvo paradas especiales en Kansas City y Dallas para acompañar a la selección argentina.

Lejos de tratarse de unas vacaciones permanentes, el viaje requiere organización diaria y una fuerte adaptación. La mujer trabaja como psicóloga y atiende a sus pacientes online en el motor home. Su esposo es corredor inmobiliario y administra propiedades a distancia. Ambos lograron reorganizar sus actividades para sostener económicamente la travesía.

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"Copando el Mundo", la consigna de la familia argentina

“Somos una familia trabajadora, como cualquier otra. Hay mucha gente que piensa que para viajar hay que tener muchísimo dinero o esperar al momento ideal de la vida. Si algo aprendimos, es que ese momento ideal no existe. Cuando uno tiene ganas de conocer el mundo, tiene que animarse y hacerlo”, explicó la Marysol.

La vida sobre ruedas también presenta desafíos permanentes. Cada jornada, implica encontrar un lugar donde estacionar, resolver cuestiones logísticas, abastecerse y mantener en funcionamiento el vehículo. “Lo primero que hay que resolver cada día es dónde dormir. Después, siempre hay algo para arreglar u organizar. Pero vale totalmente la pena, porque tenés tu casa con vos. En cualquier lugar al que llegás, seguís sintiendo que estás en tu hogar”, relató.

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La pasión por la Selección fue uno de los motores principales para iniciar el viaje. Estar presentes en las ciudades donde juega el equipo de Lionel Scaloni les permitió compartir experiencias con miles de argentinos llegados desde distintas partes del mundo.

“Obviamente que estar acá, acompañando a la Selección, es de las mejores cosas que nos pasó”, aseguran, a miles de kilómetros de distancia de su hogar de toda la vida.

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La pasión por la Selección fue uno de los motores principales para iniciar el viaje

Sin embargo, el Mundial también tiene sus dificultades. A pesar de haber organizado el viaje durante meses, la familia todavía no consiguió entradas para el último encuentro de Argentina contra Jordania, en el estadio AT&T. Los altos precios del mercado secundario aparecen como un obstáculo difícil de superar.

“Escuchamos que algunas entradas están arriba de los mil dólares. Venimos intentando conseguir desde hace varios días, pero si no se da, vamos a estar igual. Iremos a la cancha, estaremos afuera y alentaremos como cualquier argentino”, afirmaron.

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Y aunque la aventura estadounidense tendrá una pausa obligada por cuestiones migratorias, el proyecto recién empieza. El plan de la familia va mucho más allá del Mundial. Cuando deban abandonar Estados Unidos, regresarán más adelante para retomar el recorrido. El objetivo es tan ambicioso como inspirador: unir Alaska con Ushuaia por tierra.

Una travesía continental que comenzó siguiendo a la selección argentina y que hoy se transformó en una manera distinta de entender la vida, el trabajo y los sueños pendientes.

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