América Latina

La OEA reconoció la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela e instó a la liberación de los presos políticos

“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo a la vez que exigió la excarcelación incondicional de todas las personas detenidas por los regímenes

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El secretario general de la OEA, Albert Ramdin (EFE/Lenin Nolly/Archivo)
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el martes su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

El organismo recordó que los tres países forman parte de la comunidad interamericana y reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

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En el marco de la Asamblea General que se celebra en Panamá, la OEA subrayó la urgencia de contar con “sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

La Secretaría General manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos y consideró que la detención de personas por motivos políticos es “incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.

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“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo, que reiteró la petición de “liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”.

La Asamblea General de la OEA se desarrolla en Panamá (Foto: Cortesía)
La Asamblea General de la OEA se desarrolla en Panamá (Foto: Cortesía)

La OEA indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.

La participación internacional debe estar orientada a respaldar las vías de avance acordadas a nivel nacional”, señaló la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo inclusivo y del compromiso compartido con los principios democráticos en cada país.

En Cuba, el régimen castrista, liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel, lleva años empobreciendo a la sociedad cubana, al igual que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo que lleva casi dos décadas encabezando el poder del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, responde a los lineamientos estadounidenses de la administración Trump llevando adelante el plan de estabilidad de la Casa Blanca para el país caribeño tras la salida del ex dictador Nicolás Maduro.

Los líderes de la dictadura cubana, el 6 de junio de 2026, en el Teatro Karl Marx de La Habana
Los líderes de la dictadura cubana, el 6 de junio de 2026, en el Teatro Karl Marx de La Habana

Desde Caracas, partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado de la OEA a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, declaró a la agencia EFE que Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a la comunidad internacional, al igual que los otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”. “Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó Solórzano.

Solórzano destacó que, aunque se han producido cerca de 900 excarcelaciones en lo que va de año, aún permanecen más de 500 presos políticos en Venezuela. “Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, señaló.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, respaldó el pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

(Con información de EFE)

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