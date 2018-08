Celebramos Cumpleaños os 3⃣ años 🎂🇮🇱🎉🎊Promo Aniversario especial Menu por pareja que incluye: 🍷🍷Botella de #cafayate malbec 🍥☕☕Postre #malabi y 2 bebidas clientes 🍽️#shawarma al Plato 🍢🍆Picada de #niñosenvuleto #hummus #falafel y berenjenas fritas 🌶️🍞🍋Tapeo de la casa con pan pita 📆💰De Lunes 27.8 a Domingo 2.9 en 1000 pesos en effectivo por pareja durante todas las horas 📱Link en bio Para Reservar 📌 #MALABIA1583 #PALERMOSOHO 📞 Eventos 20323810 #shakshuka #hummus #falafel #shawarma #falafels #kebab #walla #cantinaisraeli #pitaporn #israelifood #israel #telaviv #tlv#foodblogfeed #foodporn #healthyrecipe #foodgasm #buenosaires #palermo #palermosoho #bsas

A post shared by Eretz (@eretzcantinaisraeli) on Aug 27, 2018 at 9:33am PDT