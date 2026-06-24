Crimen y Justicia

Volvían de Mendoza, asaltaron su auto y un niño de 12 años murió tras quedar enganchado y ser arrastrado

El menor viajaba con su padre y su tía luego de un fin de semana en Argentina. Fue arrastrado por varios kilómetros luego de que delincuentes se llevaran el auto familiar

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Un niño de 12 años murió en San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, tras un robo de auto a su familia
Un niño de 12 años murió en San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, tras un robo de auto a su familia

Un niño de 12 años murió en la localidad de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, tras quedar enganchado en el cinturón y ser arrastrado hasta asesinarlo. La investigación apunta a que quedó atrapado mientras delincuentes huían con el auto de la familia.

El trágico hecho sucedió durante una “encerrona” ocurrida en la madrugada de este martes, cuando la víctima regresaba con su padre y una tía desde Argentina hacia Chile. El viaje había sido organizado para celebrar el Día del Padre y reunir a dos hermanos. Por ese motivo, la familia había pasado el fin de semana en Argentina antes de emprender el regreso.

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La víctima volvía desde Mendoza hacia la comuna de Puente Alto junto a su familia cuando fueron interceptados por asaltantes armados en la Región Metropolitana de Santiago. El grupo se desorientó durante el trayecto y terminó siendo abordado en un semáforo.

Las fuerzas de seguridad chilenas mantienen un operativo para localizar a los responsables del robo y la muerte del niño en San Bernardo
Las fuerzas de seguridad chilenas mantienen un operativo para localizar a los responsables del robo y la muerte del niño en San Bernardo

De acuerdo con la reconstrucción difundida por 24 Horas, los delincuentes obligaron a los ocupantes a bajar del vehículo. Sin embargo, el niño no logró quitarse a tiempo del cinturón de seguridad y quedó atrapado. De esa manera, los atacantes escaparon con el auto y lo arrastraron durante varios kilómetros, hasta causarle la muerte.

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En las últimas horas, las autoridades realizaron allanamientos en distintos puntos de San Bernardo y detuvieron a un adolescente de 17 años. Además se emitieron otras tres órdenes de captura vinculadas con el caso, entre ellos, fueron aprehendidos un joven de 18 y otro de 21 años.

Las cámaras de seguridad registraron parte del recorrido previo y posterior al ataque. Las imágenes muestran los movimientos de los asaltantes antes del robo y luego la fuga con el vehículo sustraído. Ese material también sugiere que los autores no habrían advertido que el menor seguía enganchado al auto.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo explicó que la víctima habría intentado descender del vehículo en medio de la huida, pero quedó enredada con el cinturón, una situación que le provocó la muerte. En este marco, la investigación indica que el niño fue arrastrado durante varios kilómetros.

El asalto ocurrió durante la madrugada, cuando la familia regresaba de un viaje después de los festejos por el Día del Padre
El asalto ocurrió durante la madrugada, cuando la familia regresaba de un viaje después de los festejos por el Día del Padre

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, re refirió a lo sucedido con el menor de edad a través de sus redes sociales y declaró: “Lo ocurrido en San Bernardo no es una cifra más: es un delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo Chile”.

“Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, expresó el ministro de Chile en su cuenta de X.

Además expresó: “Estos asesinos no merecen ninguna clemencia. La investigación avanza y todo el sistema de seguridad está coordinado para encontrarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia. A la familia, todo nuestro apoyo. A este niño le debemos mucho más que condolencias: le debemos justicia”.

La Fiscalía y las autoridades policiales continúan trabajando para establecer la participación de cada sospechoso y determinar si integran una banda dedicada a este tipo de asaltos. En Chile, esta modalidad de robo de vehículos por interceptación se conoce como “encerrona” y genera preocupación por su nivel de violencia.

Las fuerzas de seguridad chilenas mantienen un operativo para localizar a los responsables, mientras la Justicia reúne pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los sospechosos. Las grabaciones de vigilancia pasaron a ser una pieza clave para los investigadores, que buscan identificar a todos los involucrados en el ataque ocurrido en la comuna de Puente Alto durante el regreso de la familia desde Argentina.

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