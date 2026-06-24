España

Dani García, chef: “Para que el pepino quede mucho más sabroso y absorba el aliño en las ensaladas, la clave es no cortarlo, sino romperlo”

El cocinero malagueño propone una receta elaborada con el pepino como único ingrediente principal, una hortaliza baja en calorías, muy fresca e hidratante que, además, nos aporta una buena dosis de vitamina C

Guardar
Google icon
Trucos de Dani García para una ensalada de pepino (Pexels)
Trucos de Dani García para una ensalada de pepino (Pexels)

El pepino es uno de los grandes protagonistas de la cocina de los hogares españoles cuando suben las temperaturas. Un momento del año en el que todos buscamos platos rápidos y frescos, como ensaladas, que nos ayuden a sobrellevar el calor sin perder el placer de una buena mesa.

Esta cucurbitácea gana adeptos por su textura crujiente y por su sabor suave y fresco, pero también por las propiedades nutricionales que contiene. Esta hortaliza, gran habitual en la cocina veraniega, aporta muy pocas calorías y es fuente de vitamina C, lo que la convierte en una excelente elección para quienes optan por una alimentación ligera y saludable.

PUBLICIDAD

Entre las recetas que más se repiten cuando llega el calor, destaca la ensalada de pepino, una receta facilísima y ligera para la que el chef Dani García ha querido compartirnos sus trucos. “Te voy a enseñar mi secreto para que el pepino quede mucho más sabroso, crujiente y absorba el aliño como una esponja”, explica el estrellado cocinero en un vídeo compartido a través de Como Dani, un canal destinado a compartir trucos y recetas.

La receta, en palabras del propio chef, es sencilla y rápida: “Una ensalada solo con pepino, limón, hierbabuena, sal y aceite de oliva”. Los toques cítricos y el frescor de la hierbabuena consiguen una combinación ideal para estos días de altas temperaturas, que puede completarse, para los más valientes, con un toque de cayena picante.

PUBLICIDAD

La clave de la receta, explica el chef de Tragabuches, está en cómo partimos esta hortaliza: “El pepino no se corta, se rompe; así coge todo el aliño. Parece una tontería, pero os prometo que funciona de verdad”. También en un paso clave que multiplica su sabor: el purgado. “La sal es un momento vital. Se trata de purgar, que básicamente es que el pepino suelte toda su agua”.

Receta de ensalada de pepino

La ensalada de pepino de Dani García es una preparación muy fácil y rápida. Consiste en pepino troceado y deshidratado ligeramente con sal, aliñado con aceite de oliva virgen extra, zumo de limón, hierbabuena fresca y, opcionalmente, un toque de cayena para quienes prefieren un matiz picante. La clave está en partir el pepino para que absorba bien el aliño.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Reposo (deshidratación): 15 minutos

Ingredientes

  • 2 pepinos medianos
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Zumo de ½ limón
  • 6–8 hojas de hierbabuena fresca
  • Sal
  • Un poco de cayena (opcional)

Cómo hacer ensalada de pepino, paso a paso

  1. Parte los pepinos a lo largo y, con ayuda de las manos o un cuchillo, rómpelos en trozos irregulares. También puedes cortarlos en rodajas gruesas y golpearlos con la hoja de un cuchillo. Así absorben mucho mejor el aliño.
  2. Añade sal y deja reposar los trozos de pepino durante 15 minutos. Esto permite que suelten el exceso de agua. Este paso es clave para una textura óptima.
  3. Elimina el agua que hayan soltado los pepinos escurriéndolos bien.
  4. Añade el zumo de limón, la hierbabuena fresca cortada con las manos y el aceite de oliva virgen extra. Mezcla con suavidad.
  5. Si te gusta el picante, incorpora un poco de cayena. No te excedas para que no tape la frescura del pepino.
  6. Prueba y ajusta la sal si es necesario. Sirve inmediatamente para conservar la textura crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 personas como entrante o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal aprox.
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 5 g
  • Proteínas: 1 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la ensalada de pepino hasta 24 horas en la nevera, en un recipiente hermético. Pierde textura y frescura a partir de ese tiempo, por lo que se recomienda consumirla recién hecha.

Temas Relacionados

EnsaladasDani GarcíaChefs EspañaChefsTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

El juez Arturo Zamarriego mandó arrestarla después de que no acudiera a la tercera citación

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

El ébola llega a Europa: Francia confirma un primer caso importado en medio de la epidemia

El brote de República Dominicana del Congo supera ya los 1.000 casos confirmados y se acerca a las 300 muertes

El ébola llega a Europa: Francia confirma un primer caso importado en medio de la epidemia

La Justicia ordena detener la expulsión de una familia venezolana y revisar su caso por motivos humanitarios

Así lo ha decidido la Audiencia Nacional tras un recurso presentado por CEAR. El Ministerio del Interior dejó de conceder permisos de residencia por razones humanitarias a partir del 12 de junio, al considerar que era incompatible con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE

La Justicia ordena detener la expulsión de una familia venezolana y revisar su caso por motivos humanitarios

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

La formación de Carles Puigdemont mantiene que el presidente está “tocado y hundido” porque “no tiene ni la mayoría ni la legitimidad para ocupar el poder”

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

ECONOMÍA

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

El Gobierno pone un nuevo límite a los jugadores ‘online’: no podrán gastar más de 700 euros al día en casas de apuestas y casinos virtuales

DEPORTES

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo