Dani García, chef: “Para que el pepino quede mucho más sabroso y absorba el aliño en las ensaladas, la clave es no cortarlo, sino romperlo”

Trucos de Dani García para una ensalada de pepino (Pexels)

El pepino es uno de los grandes protagonistas de la cocina de los hogares españoles cuando suben las temperaturas. Un momento del año en el que todos buscamos platos rápidos y frescos, como ensaladas, que nos ayuden a sobrellevar el calor sin perder el placer de una buena mesa.

Esta cucurbitácea gana adeptos por su textura crujiente y por su sabor suave y fresco, pero también por las propiedades nutricionales que contiene. Esta hortaliza, gran habitual en la cocina veraniega, aporta muy pocas calorías y es fuente de vitamina C, lo que la convierte en una excelente elección para quienes optan por una alimentación ligera y saludable.

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Entre las recetas que más se repiten cuando llega el calor, destaca la ensalada de pepino, una receta facilísima y ligera para la que el chef Dani García ha querido compartirnos sus trucos. “Te voy a enseñar mi secreto para que el pepino quede mucho más sabroso, crujiente y absorba el aliño como una esponja”, explica el estrellado cocinero en un vídeo compartido a través de Como Dani, un canal destinado a compartir trucos y recetas.

La receta, en palabras del propio chef, es sencilla y rápida: “Una ensalada solo con pepino, limón, hierbabuena, sal y aceite de oliva”. Los toques cítricos y el frescor de la hierbabuena consiguen una combinación ideal para estos días de altas temperaturas, que puede completarse, para los más valientes, con un toque de cayena picante.

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La clave de la receta, explica el chef de Tragabuches, está en cómo partimos esta hortaliza: “El pepino no se corta, se rompe; así coge todo el aliño. Parece una tontería, pero os prometo que funciona de verdad”. También en un paso clave que multiplica su sabor: el purgado. “La sal es un momento vital. Se trata de purgar, que básicamente es que el pepino suelte toda su agua”.

Receta de ensalada de pepino

La ensalada de pepino de Dani García es una preparación muy fácil y rápida. Consiste en pepino troceado y deshidratado ligeramente con sal, aliñado con aceite de oliva virgen extra, zumo de limón, hierbabuena fresca y, opcionalmente, un toque de cayena para quienes prefieren un matiz picante. La clave está en partir el pepino para que absorba bien el aliño.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación: 5 minutos Reposo (deshidratación): 15 minutos



Ingredientes

2 pepinos medianos

30 ml de aceite de oliva virgen extra

Zumo de ½ limón

6–8 hojas de hierbabuena fresca

Sal

Un poco de cayena (opcional)

Cómo hacer ensalada de pepino, paso a paso

Parte los pepinos a lo largo y, con ayuda de las manos o un cuchillo, rómpelos en trozos irregulares. También puedes cortarlos en rodajas gruesas y golpearlos con la hoja de un cuchillo. Así absorben mucho mejor el aliño. Añade sal y deja reposar los trozos de pepino durante 15 minutos. Esto permite que suelten el exceso de agua. Este paso es clave para una textura óptima. Elimina el agua que hayan soltado los pepinos escurriéndolos bien. Añade el zumo de limón, la hierbabuena fresca cortada con las manos y el aceite de oliva virgen extra. Mezcla con suavidad. Si te gusta el picante, incorpora un poco de cayena. No te excedas para que no tape la frescura del pepino. Prueba y ajusta la sal si es necesario. Sirve inmediatamente para conservar la textura crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 personas como entrante o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 90 kcal aprox.

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 5 g

Proteínas: 1 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la ensalada de pepino hasta 24 horas en la nevera, en un recipiente hermético. Pierde textura y frescura a partir de ese tiempo, por lo que se recomienda consumirla recién hecha.

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