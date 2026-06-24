Hablaron los hinchas de la foto con Messi que se hizo viral: “Es tan grande Leo que nos regaló ese momento único”

El testimonio de los hinchas que quedaron retratados junto a Messi

Leo Messi se encarga de cumplir sueños. No sólo los suyos, sino también los de todos los argentinos. Verlo levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 fue uno. Pero hay otro. Y al que sólo llegan unos pocos: una foto con él. No importa la manera, no importa si está borrosa o movida, si salís bien o mal. Importa tenerlo a él al lado tuyo. Importa que las dos caras entren en el mismo cuadro de la cámara. Y eso les pasó a Cristian Constante Bustos (54) y Emilio Alejandro Cajal (52). La gran diferencia es que, justo en ese momento, el capitán de la Selección estaba gritando un gol y ellos festejando con él.

Hay una particularidad. Una grande y que llama la atención de muchos. Si prestan atención a aquella imagen que captura el momento exacto de la emoción, esos dos hombres son protagonistas presenciales de una postal inolvidable mientras que muchos alrededor están usando sus celulares. Quizás algo para imitar, aun en tiempos que casi todo se hace para buscar la imagen para las redes sociales. “Nosotros pusimos el teléfono en modo avión para disfrutar el momento”, dicen estos dos amigos que hace un año que vienen ahorrando dólar a dólar, “sin que nadie nos regale nada”, para vivir el Mundial al lado del 10.

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“Ese momento fue algo único. Inexplicable. Es una sensación muy fuerte. Es tan grande Leo que nos regaló ese momento único. Nos costó mucho venir hasta acá. Ya superó todo”, dice Cristian, uno de los hombres virales, mientras las lágrimas empiezan a invadir sus ojos.

“Cuando vimos la foto y la pude descargar me puse a llorar. Es algo para toda la vida. La verán mis nietos. Lo bueno de apagar el teléfono para disfrutar del partido. Teníamos ganas de tirarnos a la cancha a festejar con Leo. El grito de ese primer gol nos salió desde el alma. Mis hijos lloraban en Buenos Aires”, se emociona también Alejandro con la voz quebrada. Los dos felices y vestidos como si fueran parte de la concentración argentina. Porque ése es el uniforme de casi todos, como andar con la camiseta, por las calles del Mundial.

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“¿Qué significa Messi para ustedes?”, es la pregunta que los vuelve a unir, ahora en medio de un banderazo de Argentina en Dallas, en medio del calor y de la pasión desbordante de los hinchas. “Messi es tan grande como Diego. El nos regaló esta postal y me emociona”, repite Cristian. Y Alejandro va por más: “Ahora sería coronar que nos firmen nuestra bandera, que también fue viral. No sé si alguien nos puede dar una mano”. Aunque eso ya sería un salto aún más alto. Hoy caminan felices mientras tienen el mejor fondo de pantalla posible para un futbolero en un Mundial.