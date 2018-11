-Lo de books no. No porque no me divierte, los perros son perros. No me divierten ni las caritas ni la ropa, pero porque ellos ya tienen su pelo y no va la moda de vestir al perro. Para fortalecer el vínculo con ellos, yo a veces duermo en el piso -no duermo, pero una siesta- en lugar de dormir en el colchón, me tiro en el piso con ellos. Entonces ellos me ven como un poco "padre-perro" y eso es lo que a mí me gusta. Porque es un vínculo muy fuerte y me encanta.