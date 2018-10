Pero la evolución del vino, los catadores y sobre todo la comunicación, introdujeron alteraciones al sistema. Siempre catando a ciegas (los vinos llegan a las mesas envueltos en papel y codificados), en copas normalizadas y temperatura correcta de servicio. Surgieron concursos con mesas redondas, en donde los jurados se miran y utilizan planillas con algo de información sobre cada vino. Así, los integrantes del panel podían discutir sobre la tipicidad de una variedad, de una zona, o la influencia de una añada. En algunos concursos incluso todos los jurados deben ponerse de acuerdo a la hora de determinar si un vino merece medalla o no. Los más ortodoxos sostienen que no hay que saber nada del vino para no ejercer influencia alguna sobre los degustadores, pero lo cierto es que hoy la calidad ya no es un valor agregado sino un atributo más del vino, y que los valores diferenciales están en la tipicidad y el carácter del vino.