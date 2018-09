Con la presencia expositores de lujo como: Martin Sorrell -ex WPP y ahora con su S4 Capital, considerado el más polémico de la industria, que ha hecho el conglomerado de comunicación más grande del mundo-; Daniel Hadad; Alan Faena; Sergio Valente; Marcos Santana, coproductor de la serie de Luis Miguel; Eva Santos; Facundo Pedrini, Nacho Viale, que reconvirtió el programa de Mirtha Legrand en base a la conversación y las redes, Diego Kolankowsky, productor de teatro en Broadway, entre otros. "Es un lindo line up, y hay más gente también. Y muy abierto, porque no puedo traer para hablar sólo a creativos publicitarios, porque estás dejando mucho afuera", comentó Rodrigo Figueroa Reyes.