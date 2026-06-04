México

Hombre encerró a dos perros en un vehículo y terminó detenido en la alcaldía Cuauhtémoc

Vecinos del Centro Histórico rompieron una ventanilla para rescatar a dos perros que llevaban horas dentro una camioneta

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Cuatro perros con correas, un golden retriever, un labrador negro y dos pequeños perros blancos, caminan por una calle adoquinada con edificios históricos y personas.
Perros pasean en las calles del Centro Histórico de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en calles del Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, detuvieron a un sujeto que había encerrado, durante horas, a dos perros dentro de una camioneta.

Los animales fueron rescatados por varios locatarios que se habían dado cuenta de la situación. Lamentablemente uno de los canes ya no contaba con señales de vida mientras que su amigo, un Bull Terrier de color blanco, fue puesto a salvo mientras bebía el agua que le ofrecieron los vecinos.

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De acuerdo al boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando, a través de la frecuencia de radio, se reportó un caso de maltrato animal en la calle Joaquín Herrera, de la colonia Centro, por lo que rápidamente acudieron al sitio.

Ambos perros se encontraban dentro de una camioneta color blanca con daños en uno de los vidrios. Los vecinos indicaron que los lomitos se encontraban en mal, por lo que procedieron a causar daños en la ventanilla del vehículo para tratar de salvarlos, pero uno de ellos no logró sobrevivir.

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Calle empedrada de centro histórico con edificios coloniales y balcones al atardecer. Una camioneta pickup blanca es rodeada por una gran multitud de personas.
Gente capitalina se encuentra alrededor de camioneta blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia de lo anterior, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) detuvieron a un hombre de 48 años, quien sería dueño de los perritos que estuvieron dentro de la camioneta antes señalada en un espacio de horas.

El individuo que encerró a los perros fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien dictaminará su situación jurídica por este acto de violencia animal en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Qué dicen las leyes sobre maltrato animal?

Varios ejemplares de podenco. (Europa Press)
Varios ejemplares de podenco. (Europa Press)

Las leyes mexicanas acerca del maltrato animal reconocen a los animales como seres sintientes y protegen su bienestar mediante sanciones administrativas y penales.

A nivel nacional, en este 2026 se discute una Ley General de Bienestar, Protección y Cuidado Animal. Esta ley busca establecer un marco jurídico homogéneo en todo el país, definiendo el maltrato animal como cualquier acto u omisión que cause dolor, sufrimiento, deterioro físico, emocional o afecte el bienestar del animal.

La misma ley prohíbe el maltrato, la crueldad y el abuso, incluyendo abandono, explotación, uso en espectáculos crueles, transporte en condiciones inadecuadas y cualquier otra acción que dañe a los animales. También permite denunciar actos de maltrato ante autoridades competentes y prevé sanciones que van desde amonestaciones y multas administrativas, hasta sanciones penales dependiendo de la gravedad y reincidencia.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la autoridad encargada de aplicar sanciones administrativas, mientras que los actos penales se establecen en el Código Penal Federal. El tiempo que una persona puede pasar en la cárcel por maltrato animal en México depende del estado donde ocurra el delito y de la gravedad de los hechos.

Primer plano de tres perros con la boca abierta: un golden retriever, un beagle y un terrier, detrás de una valla de madera en un camino rural.
Tres perros ladran frente a una puerta de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, las penas por maltrato animal varían según la gravedad del caso, de acuerdo con las reformas recientes al Código Penal local:

  • Por maltrato o crueldad animal (sin causar la muerte), la sanción es de dos a seis años de prisión y una multa de 70,000 a 117,000 pesos.
  • Si el maltrato provoca la muerte de un perro o un gato, la pena puede llegar hasta 12 años de prisión y una multa de hasta 281,000 pesos.
  • Quienes mantengan o financien lugares ilegales para el sacrificio de animales pueden recibir de cuatro a ocho años de prisión.
  • La violencia sexual contra animales también se castiga con hasta seis años de cárcel y multas elevadas.

Estas sanciones reflejan el endurecimiento de la ley en la capital para proteger a los animales y castigar con severidad los actos de crueldad.

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