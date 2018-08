Cuando me preguntan si la industria publicitaria cayó, si los anunciantes dejaron de poner plata, yo siempre respondo lo mismo: no. Los anunciantes siguen poniendo la misma plata y en algunos casos incluso más. El tema es dónde la ponen. Porque la plata que iba antes nada más que a medios tradicionales como hablábamos, a lo mejor hoy van al Lollapalooza. Entonces una agencia que antes decía "yo hacía la campaña de no sé qué", hay otra ahora que directamente se encarga de hacer eventos, hay productoras que vienen y te venden el show y facturan un montón de dinero, hay productoras de televisión, productoras de digital.