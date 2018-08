El trabajo y la creatividad del ahora presidente de la categoría Innovación, fueron reconocidas en los principales eventos del mundo de la comunicación con una diversidad de galardones. Conquistó el mercado internacional como presidente de DM9 al ganar dos veces el título "Agency of The Year". Dentro de sus múltiples reconocimientos también se encuentra el "Grand Prix" en la categoría Cyber en 2005 y más de 100 leones en el Festival de Cannes. En Brasil recibió tres veces el premio "Profissionais do Ano", profesional del año debido a su gestión al frente de DM9 y fue electo también en tres ocasiones como "Publicitario do Ao, publicitario del año.