La primera largada, unos minutos antes de las 7.30, es la de Atletismo Asistido y de atletas con discapacidades. Hombres y mujeres en sillas de ruedas se alientan, se concentran. Entre las 20 mil almas -4 mil que llegaron de otros países-, cada una con su historia, ellos demuestran que no hay obstáculos que no se pueden vencer con esfuerzo y perseverancia. "Me entrené mucho tiempo para correr esta media maratón. Mi objetivo es llegar a la meta", explica a Infobae una mujer de 32 años en una handbike -una silla de tres ruedas- antes de darse media vuelta y ponerse en su lugar.