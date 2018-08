"Estoy muy contento, ahora estoy tranquilo, pero estuve muy ansioso", reconoció Molina entre risas. "Mariano (Mastromarino) me ha ayudado mucho, marcó el ritmo y no dejó que me vaya. Hice pretemporada con él, yo sabía que él era muy fuerte. Estoy muy agradecido por la confianza que me dio".