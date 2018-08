• Si viene de zona norte tomar Lugones y bajar en Udaondo (no bajar en Pampa ya que estará cortada).

• Si viene de capital circular por Av. Libertador hasta Udaondo.

• Toda la avenida Figueroa Alcorta estará cortada y no se podrá circular.

• La calle Ramsay también estará cortada.

• El lugar recomendado para estacionar son los lagos de Palermo, donde se encuentra el Café del Golf de los lagos, ese estacionamiento esta habilitado para estacionar. Los calles internas entre River y Av Libertador están habilitadas para circular y estacionar (Migueletes, Miñones, Artilleros, Dragones, Cazadores, Húsares, Zona Di Tella, etc.)