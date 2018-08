-No, no hay un límite de edad. En los comienzos uno lo empezaba a utilizar a partir de los 35 a 40 años, pero hoy hay mucha influencia de las redes sociales. Por la exposición de la imagen hay un mercado de jóvenes que entra a pedir este tipo de tratamientos y no está mal, siempre y cuando se haga a su medida. En las revistas de moda , los rostros de los jóvenes tienden a estar más angulados con los pómulos más marcados. Los hombres lo tienen en la región cervical y eso se hace base a aplicación de rellenos. En el caso de las mujeres jóvenes, quieren tener una elevación de la cola de la ceja o disminuir las arrugas al nivel de la frente. Esta se puede aplicar en edades tempranas pero lo importante es el criterio y decir "hasta acá; vamos despacio, sino nos transformamos en cosas que no somos".