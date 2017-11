Desde hace 10 años, la ASAPS -Asociación Americana de Cirugía Plástica- recopila información sobre los tratamientos estéticos más elegidos por el país norteamericano y actualiza las nuevas tecnologías y últimas tendencias en la medicina estética. En los últimos años los tratamientos no invasivos crecieron de manera exponencial frente a los números de los diferentes procedimientos quirúrgicos. En 1997, los quirúrgicos llegaban a 900.000 contra 740.751 de los no invasivos. Sólo entre el 2016 y 2017, los no invasivos alcanzaron los 11.674.745 con nuevas técnicas de aplicación y los quirúrgicos quedaron en 1.979.595 casos.