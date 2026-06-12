Día del Padre en Costa Rica: el Ministerio de Economía aconseja comparar precios y exigir garantías para cuidar el bolsillo

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica recomendó comparar precios y verificar la calidad antes de elegir un regalo para el Día del Padre. Crédito: MEIC

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) lanzó una serie de recomendaciones para los consumidores de cara a las compras por el Día del Padre en Costa Rica.

Según la institución, el objetivo es que la ciudadanía valore la calidad de los productos, cuide su presupuesto y ejerza sus derechos al realizar compras en comercios físicos y plataformas digitales.

Entre los principales consejos, el MEIC subraya la importancia de comparar precios antes de adquirir cualquier artículo. La entidad recomienda no dejarse llevar por la primera opción disponible, sino caminar y verificar la calidad de los productos. Además, recuerda que todos los artículos cuentan con una garantía mínima legal de treinta días hábiles, por lo que los consumidores deben exigirla y asegurarse de que el comercio la respete.

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En el contexto de las compras electrónicas, el Ministerio enfatiza la necesidad de verificar la reputación del proveedor, revisar los comentarios de otros usuarios, comprobar el precio, la forma de pago y el tiempo de envío.

El organismo recalca que el proveedor debe ofrecer la garantía mínima establecida por ley. “Tenga mucho cuidado con las compras electrónicas. Verifique el proveedor, verifique los comentarios de otros usuarios que han adquirido con este proveedor, el precio, la forma de pago, el tiempo de envío. Y muy importante, que usted sepa que ese proveedor le va a proveer la garantía mínima de treinta días hábiles”, indicó la cartera.

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Autoridades del Ministerio de Economía insisten en que las ofertas deben reflejar descuentos reales y no solo etiquetas llamativas en los comercios. Crédito: MEIC

Otra de las recomendaciones apunta directamente a las ofertas y descuentos. El MEIC aconseja a los consumidores asegurarse de que las promociones sean reales y no se trate solo de una etiqueta que no refleja una reducción efectiva en el precio.

“Verifique las ofertas, que lo que usted realmente esté comprando sea una real oferta para su bolsillo y no que nada más tenga una etiqueta de oferta, pero está al mismo precio regular de siempre”, señala el ministerio.

En relación con los métodos de pago, la institución recuerda que el precio mostrado en el artículo debe ser el mismo sin importar si el cliente paga en efectivo o con tarjeta de crédito. De acuerdo con el MEIC, la ley exige transparencia en el cobro y prohíbe diferencias injustificadas entre modalidades de pago.

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El Ministerio también hace hincapié en la importancia de revisar las políticas de cambio de los comercios. Antes de concretar una compra, recomienda consultar las condiciones bajo las cuales es posible realizar devoluciones o cambios, lo que brinda mayor seguridad al consumidor ante eventuales inconvenientes con el producto adquirido.

Un aspecto crucial, según la cartera, es solicitar y conservar la factura de compra. Este documento debe incluir las políticas de cambio, la garantía y la descripción exacta del producto, lo que facilita la defensa de los derechos del consumidor ante cualquier reclamo.

Para evitar inconvenientes, el MEIC aconseja exigir y conservar la factura, donde deben constar las políticas de cambio y la descripción precisa del producto adquirido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña informativa del MEIC busca fortalecer la protección de los consumidores y promover prácticas responsables durante la temporada de compras del Día del Padre. La institución recuerda que, ante cualquier duda o inconveniente, los ciudadanos pueden acudir a los canales oficiales del Ministerio para recibir orientación y asesoría sobre sus derechos.

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Con el aumento de la actividad comercial en estas fechas, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio insiste en la importancia de informarse, comparar y exigir transparencia en cada transacción. Las recomendaciones oficiales buscan evitar gastos innecesarios, prevenir fraudes y garantizar que la experiencia de compra sea satisfactoria tanto para quienes regalan como para quienes reciben.

En Costa Rica se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio, este año será el domingo 21.