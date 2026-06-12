“Son adultos”: la única condición que le puso el DT de Inglaterra a sus jugadores para concederles un día libre

El técnico de Inglaterra Thomas Tuchel le brindó libertades a sus jugadores y les concedió un día y medio libre (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, sorprendió al conceder a sus futbolistas un día y medio de descanso casi sin restricciones durante la concentración previa al Mundial 2026, en Florida. El único límite impuesto fue la prohibición de realizar vuelos antes del traslado oficial a Kansas City, base del equipo para la competencia. Según reportó The Guardian, el técnico alemán basó su decisión en la confianza y madurez de sus dirigidos, en un contexto donde la presión y las expectativas crecen a medida que se acerca el debut frente a Croacia.

La concentración inglesa en West Palm Beach marcó un contraste con las rutinas tradicionales de otras selecciones, caracterizadas por agendas estrictas y restricciones de movimiento. Tuchel, quien asumió el desafío de liderar al conjunto británico en el máximo torneo de fútbol, remarcó que sus jugadores “son adultos” y que espera que “estén a la altura de la confianza” depositada en ellos. De acuerdo con el medio británico, la plantilla aprovechó la estadía para compartir momentos con familiares y amigos, y salir por las noches sin interferencias de la prensa ni del público local.

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Después de lograr triunfos en los amistosos previos (1-0 ante Nueva Zelanda en Tampa y 3-0 contra Costa Rica en Orlando), Tuchel organizó una última práctica con el club Miami United, tras la cual otorgó el descanso extendido. El propio entrenador explicó a los medios: “Los jugadores reciben un día y medio libre para relajarse y desconectarse, no solo físicamente sino también mentalmente. Después, empezamos el siguiente capítulo”. La directiva de Tuchel buscó renovar el ánimo del plantel antes de la etapa más exigente del torneo.

El único requisito planteado por el técnico germano fue que ninguno tomara un vuelo durante ese período, bajo la lógica de que el equipo ya realizará varios desplazamientos aéreos durante el certamen. “Los jugadores pueden hacer prácticamente lo que quieran [con su tiempo libre]. Por ejemplo, no pueden tomar un vuelo. Dijimos que no se permiten vuelos porque esperamos tener muchos vuelos durante el torneo”. Y luego, añadió: “Nadie ha pedido un vuelo. Son adultos. Además, son personas decididas, así que la confianza no es unilateral. Esperamos que estén a la altura de la confianza y la responsabilidad que les depositamos. Por lo que he visto de ellos, son un grupo decidido que tiene un sueño, pero sabe lo que se necesita para lograrlo. Tengo plena confianza en que no lo pondrán en riesgo”.

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El enfoque flexible de Tuchel se alinea con la cultura de gestión participativa que distintos entrenadores han adoptado en los últimos torneos internacionales. La convivencia relajada en la concentración de Florida contrastó con la firme exigencia dentro del campo de entrenamiento y en los partidos preparatorios.

La decisión del entrenador también incluyó novedades tácticas. Según detalló The Guardian, Jude Bellingham fue probado en la posición de delantero central durante algunos minutos en el partido ante Costa Rica. El mediocampista ocupó el rol de “número 9” tras el ingreso de Morgan Rogers en reemplazo de Harry Kane. Bellingham, antes de ser sustituido, habilitó a Eberechi Eze para una jugada que derivó en un penal convertido por Anthony Gordon. Al respecto, Tuchel señaló que Bellingham tiene “la personalidad para marcar, ser decisivo y llegar al área”, y dejó abierta la posibilidad de repetir esa variante táctica durante el torneo.

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El entrenador también valoró el aporte de otros delanteros: “Ollie Watkins estuvo bien como suplente ante Costa Rica, e Ivan Toney jugó a gran nivel contra Nueva Zelanda y se entrena de manera sobresaliente. Tengo varias opciones”, evaluó.

La selección inglesa viajará a Kansas City el sábado, donde fijará su base mundialista antes del debut frente a Croacia en Dallas. El plantel encara la última etapa de preparación con la expectativa de hacer un papel destacado, en un contexto donde la confianza del cuerpo técnico y la autonomía concedida a los futbolistas marcan el pulso de la concentración.

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Inglaterra, que solamente pudo proclamarse campeón del mundo en 1966, cuando fue anfitrión del torneo, forma parte del Grupo L. Tras su estreno contra Croacia en Dallas, chocará el 23 de junio ante Ghana en Boston. Luego cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio, enfrentando a Panamá en Nueva Jersey.