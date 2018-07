Te esperamos desde el 12 al 29 de julio en el stand de juegos de #HotelTransylvania para que los más chicos se diviertan en sus vacaciones 🎉👧🏻👦🏼 . . #VacacionesDeInvierno #Juegos #HotelTransylvania3 #Cine #ExperienciaTOM

A post shared by TOM – Tortugas Open Mall (@tortugasmall) on Jul 16, 2018 at 12:56pm PDT