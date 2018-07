Su primer libro, Historia de la moda en la Argentina, es un arduo trabajo de recopilación e investigación en museos y el Archivo General de la Nación. No había nada escrito sobre el tema. Lo terminó un año antes de que se armara la carrera. En 1999, ella mismo editó La moda, después: "Nadie quiso hacerlo -recordó- porque el primer capítulo empezaba con el diálogo entre la moda y la muerte del filósofo italiano Giacomo Leopardi. Se vendió bien e incluso ahora no se consigue, pasó a ser casi de culto. En 2006, me llamaron de Paidós para editarlo, pero hubo que cambiarle el nombre por cuestiones de registro. Vamos a ponerle La muerte de la moda, el día después, me dijeron. Casi tuve un shock porque en un principio no me gustó la palabra muerte en el título". Saulquin cuenta entusiasmada que una editorial acaba de traducirlo en Brasil.